Выше нуля и без осадков: погода на 23 марта в Москве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

В Гидрометцентре сообщили о погоде на 23 марта в Москве и в Московской области

Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 23 марта

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

Тема:
Погода

Синоптики спрогнозировали облачность.

В воскресенье, 23 марта, жители Москвы и Подмосковья смогут насладиться приятной погодой. По сообщению Гидрометцентра, в столице ожидается небольшая облачность. Уточняется, что в Москве с большой долей вероятности не будет осадков.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в диапазоне от шести до восьми градусов тепла, а ночью термометры покажут мину четыре градуса. При этом в Московской области возможна небольшая облачность, а также в малых количествах вероятно выпадение снега. Днем здесь температура составит от четырех до девяти градусов тепла. Ночью в регионе столбик термометра может опуститься до минус семи градусов.

К тому же синоптики предупредили о слабом ветре. Атмосферное давление, по информации экспертов, будет находиться на уровне 762–763 миллиметров ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал, какая погода ждет москвичей в ближайшие три дня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал об ожидающихся перепадах температур. Он отмечал, что разница в показателях может составить целых 15 градусов. По словам специалиста, свое влияние окажет антициклон.

Тема:
Погода
21 мар
«Очень необычная»: какая погода ждет москвичей в ближайшие три дня
19 мар
Москвичей ждет аномально теплый апрель
17 мар
Зима молода: январская погода в Москве сохранится до 19 марта
17 мар
Лучше на метро: из-за непогоды в Москве произошли крупные аварии
17 мар
Ничего хорошего: какая погода ожидается в Москве в ближайшую неделю
16 мар
Желтый уровень: москвичей предупредили об опасной гололедице
15 мар
В США из-за мощного шторма погибли 18 человек
14 мар
Перекрыты федеральные трассы: Сахалин накрыла сильнейшая метель
13 мар
Девятибалльный шторм надвигается на Москву
12 мар
Россиянам пообещали аномально теплую весну
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:22
Метеозависимым приготовиться: россиян предупредили о магнитной буре и скачках давления 23 марта
8:07
Более тысячи «золотых карт» для получения ВНЖ продали в США за сутки
7:50
Болезнь или препараты? Селена Гомес стремительно похудела
7:41
У автосалона Tesla около 400 человек провели митинг против Илона Маска
7:30
Генпрокуратура Стамбула добивается ареста мэра Экрема Имамоглу
7:15
Выше нуля и без осадков: погода на 23 марта в Москве

Сейчас читают

Никуда не торопится: Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Флориду»
«Лучше самой зарабатывать бабки»: Настя Крайнова о помолвке Виктории Дайнеко
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп