СК сообщил о доказательствах расстрелов мирных жителей боевиками ВСУ в Судже

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Националисты намеренно обстреливали и поджигали дома.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Telegram/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Следственный комитет (СК) России получил новые доказательства преступлений боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации Суджи в Курской области. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В ходе следственных действий с жителями Суджи следователи зафиксировали новые сведения о преступлениях украинских боевиков, совершенные в январе–феврале текущего года», — отметила она.

Установлено, что националисты занимались мародерством, обстреливали и поджигали жилые дома, в которых находились мирные жители, В результате действий боевиков ВСУ некоторые здания были полностью разрушены.

«Многочисленные факты преступных приказов командования ВФУ о расстрелах мирных жителей Курской области также находят свое подтверждение в показаниях гражданских лиц», — добавила Петренко.

СК РФ продолжает устанавливать все обстоятельства преступлений националистов для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к ним.

Суджа была самой крупной локацией в оккупированной ВСУ части региона. Она расположена в 100 километрах от столицы области — Курска, а от границы с Украиной — находится в 6-7 километрах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из Суджанского района Курской области эвакуировали более 540 человек.

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