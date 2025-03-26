«Навсегда останется в наших сердцах»: в память о военкоре Александре Федорчаке

Наш коллега Александр Федорчак был журналистом, который поехал на фронт не за наградами и почестями. Ему была важна правда. Все кто его встречал, говорили, что это чувствуется сразу. За это и уважали. О коллеге рассказывает корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Так вот получилось, что меньше чем за год эта стена в холле „Известий“ трижды становилась мемориалом нашим погибшим товарищам, военкорам. Сначала Семен Еремин, чей образ увековечили этим барельефом, потом Саня Мартемьянов, теперь вот Саша Федорчак. Все ребята погибли, выполняя свой профессиональный долг в зоне СВО», — расска корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Непривычный, теперь в черно-белых тонах, портрет Александра видит каждый из наших коллег, кто идет мимо проходной на работу или возвращается домой. А вот здесь место уже не столь публичное, и это видит не каждый. Только те, кто работал с Сашей Федорчаком бок о бок. Его рабочее место, не столь обжитое за год его службы в «Известиях», но просто потому, что чаще он находился в командировках. Военных.

В Курской области осколки пролетели мимо, от сердца отлегло, но за него всегда было тревожно. Ведь он не считался со страхом и опасностью, когда работал, рвался на самую передовую. Боялся не успеть, считая, что еще не снял свой самый лучший и полезный для людей военный репортаж. Его последние в жизни съемки прошли в ЛНР.

Краснолиманское направление, Кременской, или как его тут называют, Проклятый лес — место жестоких боев. В последний месяц, по отзывам бойцов, лес становился все опаснее.

«Здесь много раз работала и Сашина, и моя съемочная группа, меняясь по очереди. В этот раз удача отвернулась, и гражданская машина, на которой Федорчак с коллегами передвигался по фронту, попала под прицельный удар двух ракет HIMARS», — отмечает Дмитрий Зименкин.

Очень добрый парень, порядочный и уважительный с коллегами, открытый и близкий для бойцов, чуткий и отзывчивый даже с незнакомыми людьми. Он любил помогать.

Сам крымчанин. И эта война, начавшаяся против его близких и родных в 2014 году, действительно его личная. Он служил в армии, потом стал военкором. Хотя если бы не война, судьба могла бы повернуться иначе. Саша прекрасно разбирался в спорте, комментировал футбольные матчи для интернет-зрителей, яро болел за «Спартак».

Но он встал на защиту Родины, без оружия, но с микрофоном в руках. И это не было менее опасно.

«Парень со звонким голосом навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул военнослужащий ВС РФ с позывным «Радар».

«Когда к нему обращались — закупал необходимую технику, в том числе за свой счет, и никогда не оставлял просьб бойцов без внимания. Для него это была не просто работа военного корреспондента, для него это было дело жизни. Были даже моменты, когда он сам организовывал похороны нашим павшим бойцам», — рассказывает корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кустов.

За три года спецоперации в «Известиях» был ранен или погиб чуть ли не каждый третий военкор. В редакции уже не первое рабочее место навсегда закреплено за нашими погибшими коллегами. А враг с военкорами не церемонится. Это одна из самых приоритетных их целей.

«Чуть больше года назад мы также попали под обстрел. Те же кассетные боеприпасы, маленькие шарики размером четыре миллиметра, чудом выжили», — говорит корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В редакцию «Известий» поступают сотни сообщений с соболезнованиями от зрителей, которые практически ежедневно по сюжетам Саши получали оперативную проверенную и правдивую информацию с передовой. Приходят сообщения от друзей, близких, коллег и бойцов, которые знали Сашу лично. И это означает, что к 28 годам он многое успел сделать. Успел.