Выжившие националисты умоляют командование их эвакуировать, но в ответ слышат лишь наивный приказ держаться.

Несмотря на бедственное положение ВСУ в курском приграничье, из Киева поступают приказы держаться до последней крови. Президент Украины Владимир Зеленский отказывается выводить остатки группировки из оккупированных территорий российского региона.

Украинские формирования пытаются огрызаться, но из-за проблем с ротацией и поставками оружия удержаться на позициях не получается. Наши подразделения вытесняют противника все ближе к государственной границе. За их работой наблюдал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Артиллерия ВДВ добивает остатки группировки ВСУ в Курской области. В лесопосадках у самой границы остались лишь разрозненные подразделения боевиков.

«Им предлагают сдаться в плен. Кто не сдается, мы уничтожаем. Группировка не многочисленная уже. Ни подвоза, ни замены личного состава нет. Бежать им некуда», — рассказывает военнослужащий ВС РФ с позывным «Удав».

Противник давно не забирает тела погибших и раненных. Формула выживания оккупантов в таких случаях одна — каждый сам за себя.

Те, кто еще жив, умоляют киевское командование их эвакуировать. Но в ответ лишь наивный приказ держаться и помощь в виде очередной эскадрильи ударных беспилотников.

При помощи дронов ВСУ пытаются остановить продвижение наших войск, но это больше похоже на агонию умирающей группировки…

«Держаться им осталось недолго… Максимум неделя, и будет массовая сдача в плен. Либо они будут уничтожены», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Удав».

Ствольная и реактивная артиллерия постоянно перекатывается вперед вслед за пехотой, расчищая проход нашим штурмовикам в Сумской области.

Сейчас в Сумах боевики копят силы и выстраивают оборону. Но уже слишком поздно, наши войска хорошо пристрелялись.

«Мы выполнили свой долг — выгнали их отсюда и теперь пойдем к ним. Каждый день и каждую ночь, а то и по два раза приходится стрелять, прикрывать пехоту. Работы много», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Ростов».

Курские диверсанты теперь никому не нужны. Даже Киеву. Спасать обреченных боевиков невыгодно, куда важнее теперь самим удержаться в Сумской области.