«Задача — отбросить боевиков ВСУ»: как работают операторы беспилотников ВС РФ

Эфирная новость 16 0

ВС РФ пресекают попытки прорыва ВСУ в приграничье Белгородской области

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Пилоты FРV-дронов выслеживают технику врага и группы пехоты противника

Противник круглосуточно предпринимает попытки прорваться в приграничные районы Белгородской области. Вычислить небольшие группы украинских боевиков и технику ВСУ помогают наши операторы беспилотников. Ударные дроны поражают живую силу и хорошо замаскированные орудия.

О работе бойцов батальона «Феникс» первой инженерно-саперной бригады рассказывает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Формирования ВСУ продолжают атаки на наше приграничье. Теперь в Белгородской области. Пытаются пробиться небольшими группами, используют тяжелую технику. Наши подразделения тут же уничтожают врага.

Работать приходится часто и много. Противник теряет целые подразделения, но не прекращает попытки контратаковать. Обстановка на этом участке фронта напряженная, наши подразделения работают круглосуточно.

Бойцы батальона БПЛА «Феникс» группировки войск «Север» уже на позиции, готовятся к работе. Главная задача пилотов FPV — отбросить ВСУ дальше от границы.

После проверки систем дрон несут на точку запуска. Работать нужно скрытно, враг в небе и такие подразделения для него особая цель.

Пилоты выслеживают технику врага и группы пехоты противника, а затем наносят прицельный удар. Параллельно с пилотом, за картинкой наблюдает командир группы и еще один боец. Вместе проще ориентироваться по рельефу местности.

Во время захода на заранее выбранную цель, бойцы заметили бронетранспортер, который враг пытался спрятать в посадке, задача резко изменилась. Техника всегда приоритетная цель. Достать нужно в любом случае, несмотря на сильный ветер и работающие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, который перебивает картинку.

После первого удара к вылету готовят следующий дрон. В это же время над местностью слышим звуки уже чужого FPV. С той стороны тоже принялись за работу, ищут.

Пока одни бойцы всматриваются в небо и следят, другие уже выходят на позицию с готовым дроном. Останавливаться нельзя. Потеря времени — прорыв противника. Это недопустимо.

Еще один «ушел». Найденная техника точно поражена. И таких целей на счету подразделения уже сотни, если не тысячи, за все время СВО.

«Наша задача — чтобы к нам не прорвались. Перекрыть дорогу, чтобы остановить технику уже, чтобы она не подходила сюда ближе. Пытаются заходить малыми группами. Проходит пехота, чтобы все разминировать», — рассказал сапер батальона «Феникс» с позывным «Максимус».

Всех стараются подбить еще «на марше». Несмотря на то, что противник с той стороны на эту территорию брошен опытный, нашим бойцам хватает сил сдерживать все атаки и уничтожать все цели.

Тема:
Спецоперация
27 мар
Российские танкисты выжгли «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 мар
Путин поблагодарил ветеранов СВО за вклад в воспитание будущего поколения
26 мар
Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области
26 мар
Российские мотострелки готовятся к выполнению боевых задач. Лучшее видео из зоны СВО
26 мар
Су-34 уничтожил технику боевиков ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
26 мар
«Навсегда останется в наших сердцах»: в память о военкоре Александре Федорчаке
26 мар
«Рассматриваем все условия России»: Трампу доложили о переговорах в Эр-Рияде
25 мар
Российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 мар
Хотел стать спортивным журналистом: каким запомнили погибшего корреспондента Александра Федорчака
25 мар
Российские танкисты наносят удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.21
0.02 92.00
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

6:36
«Задача — отбросить боевиков ВСУ»: как работают операторы беспилотников ВС РФ
6:15
Марк Рубио: большая часть антироссийских санкций лежит на плечах Евросоюза
6:00
Российские танкисты выжгли «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта для всех знаков зодиака
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для десятилетнего Андрея
5:15
«Может быть»: Трамп готов снизить пошлины на товары из КНР ради сделки по TikTok

Сейчас читают

Какая судьба ждет украинские АЭС: достанутся американцам или их взорвет Буданов?
Суд встал на сторону Елены Степаненко в вопросе передачи ей наследства дизайнера Маголы
Ассоциация журналистов БРИКС обратилась в ЮНЕСКО из-за убийств военкоров России
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп