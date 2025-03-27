Пилоты FРV-дронов выслеживают технику врага и группы пехоты противника

Противник круглосуточно предпринимает попытки прорваться в приграничные районы Белгородской области. Вычислить небольшие группы украинских боевиков и технику ВСУ помогают наши операторы беспилотников. Ударные дроны поражают живую силу и хорошо замаскированные орудия.

О работе бойцов батальона «Феникс» первой инженерно-саперной бригады рассказывает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Формирования ВСУ продолжают атаки на наше приграничье. Теперь в Белгородской области. Пытаются пробиться небольшими группами, используют тяжелую технику. Наши подразделения тут же уничтожают врага.

Работать приходится часто и много. Противник теряет целые подразделения, но не прекращает попытки контратаковать. Обстановка на этом участке фронта напряженная, наши подразделения работают круглосуточно.

Бойцы батальона БПЛА «Феникс» группировки войск «Север» уже на позиции, готовятся к работе. Главная задача пилотов FPV — отбросить ВСУ дальше от границы.

После проверки систем дрон несут на точку запуска. Работать нужно скрытно, враг в небе и такие подразделения для него особая цель.

Пилоты выслеживают технику врага и группы пехоты противника, а затем наносят прицельный удар. Параллельно с пилотом, за картинкой наблюдает командир группы и еще один боец. Вместе проще ориентироваться по рельефу местности.

Во время захода на заранее выбранную цель, бойцы заметили бронетранспортер, который враг пытался спрятать в посадке, задача резко изменилась. Техника всегда приоритетная цель. Достать нужно в любом случае, несмотря на сильный ветер и работающие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, который перебивает картинку.

После первого удара к вылету готовят следующий дрон. В это же время над местностью слышим звуки уже чужого FPV. С той стороны тоже принялись за работу, ищут.

Пока одни бойцы всматриваются в небо и следят, другие уже выходят на позицию с готовым дроном. Останавливаться нельзя. Потеря времени — прорыв противника. Это недопустимо.

Еще один «ушел». Найденная техника точно поражена. И таких целей на счету подразделения уже сотни, если не тысячи, за все время СВО.

«Наша задача — чтобы к нам не прорвались. Перекрыть дорогу, чтобы остановить технику уже, чтобы она не подходила сюда ближе. Пытаются заходить малыми группами. Проходит пехота, чтобы все разминировать», — рассказал сапер батальона «Феникс» с позывным «Максимус».

Всех стараются подбить еще «на марше». Несмотря на то, что противник с той стороны на эту территорию брошен опытный, нашим бойцам хватает сил сдерживать все атаки и уничтожать все цели.