ВС РФ освободили Гоголевку в Курской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 39 0

Наши войска продолжают выбивать остатки противника с российской территории.

ВС РФ освободили Гоголевку в Курской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Курская область

Вооруженные силы (ВС) России освободили еще один населенный пункт в Курской области. Как сообщили в Минобороны страны, под контроль вернулось село Гоголевка в Суджанском районе.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка», — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что российские силы в ходе боев нанеслипоражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

За последние сутки ВСУ потеряли до 300 боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы добивают остатки группировки ВСУ в Курской области. Прежде начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что планируемые действия со стороны ВСУ в регионе провалились.

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