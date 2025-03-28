ВС РФ освободили Гоголевку в Курской области
Наши войска продолжают выбивать остатки противника с российской территории.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы (ВС) России освободили еще один населенный пункт в Курской области. Как сообщили в Минобороны страны, под контроль вернулось село Гоголевка в Суджанском районе.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка», — сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что российские силы в ходе боев нанеслипоражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.
За последние сутки ВСУ потеряли до 300 боевиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы добивают остатки группировки ВСУ в Курской области. Прежде начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что планируемые действия со стороны ВСУ в регионе провалились.
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