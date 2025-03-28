Российские бойцы освободили пункт Красное Первое в Харьковской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 17 0

Силы ВС РФ продолжают активное наступление.

Российские бойцы освободили пункт Красное Первое в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация Победы ВС РФ сегодня

Российские бойцы освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ходе ежедневной сводки о ходе ведения специальной военной операции (СВО).

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой лидер государства Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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Спецоперация
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