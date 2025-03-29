В МЧС России показали кадры подготовки отправляющегося в Мьянму самолета

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 27 0

В МЧС России показали кадры подготовки отправляющегося в Мьянму самолета

Фото, видео: Telegram/МЧС России /mchs_official; 5-tv.ru

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На борту — необходимая техника, оборудование и служебные собаки.

Для ликвидации последствий землетрясения в Мьянме МЧС России направило туда самолеты. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры подготовки перед отправлением.

На видео — специалисты ведомства, занимающиеся подготовкой необходимого оборудования и служебных собак. Внутри одного из боингов находится грузовой автомобиль «Урал» и другие единицы техники, с помощью которых ликвидируют завалы.

В Мьянме 28 марта произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Стихийное бедствие затем добралось до Бангкока и Южного Китая. Премьер-министр Таиланда объявила режим ЧП в городе. В настоящий момент число погибших в Мьянме в результате землетрясения составляет 144. На месте происшествия ведутся работы, скоро туда прибудут два самолета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что из-за землетрясения в Таиланде погибли три человека и более 80 пропали без вести. Известно, что жертвы в момент толчков находились в здании государственного контрольного управления, которое находилось в стадии строительства. Судьба пропавших без вести людей неизвестна.

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