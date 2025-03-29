После землетрясения в Мьянме зафиксировано 77 повторных подземных толчков

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Зафиксировано 77 повторных подземных толчков после землетрясения в Мьянме

Число зарегистрированных афтершоков после землетрясения в Мьянме выросло до 77

Фото: Reuters/Ann Wang

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Во многих районах Таиланда они практически не ощущались.

Зафиксировано 77 афтершоков - повторных подземных толчков - после землетрясения в Мьянме. Об этом сообщил Метеорологический департамент Таиланда в социальной сети.

«Сообщения о повторных толчках в результате землетрясений в Мьянме были получены 77 раз», — сказано в сообщении.

Толчки не были интенсивными, они почти не ощущались в большинстве районов Таиланда.

В Мьянме случилось землетрясение магнитудой 7,7 и 6,4. Вскоре бедствие настигло Бангкок и его окрестности. В городе оперативно был объявлен режим ЧП. В настоящий момент число погибших в Мьянме достигло 144. В столице Таиланда продолжаются поиски выживших. Без вести там пропало более 80 человек, констатирована смерть десятерых.

Посольство РФ в Таиланде не получало сообщений о жертвах среди российских граждан. МЧС России отправило в Мьянму два самолета со спасателями и специализированной техникой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что очевидцы землетрясения в Бангкоке рассказали о первых секундах после трагедии. Они оказались в центре природного катаклизма. Среди свидетелей — две тысячи российских туристов.

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