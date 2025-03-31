Зенитчики поразили дрон ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
Зенитчики поразили дрон ВСУ на красноармейском направлении
Фото, видео: Андрей Рубцов/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Неприятель продолжает терпеть неудачи на поле боя.
Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ), обеспечив прикрытие наземной группировки на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе боевой работы по контролю воздушного пространства расчет наблюдательного поста обнаружил вражеский разведывательный БПЛА самолетного типа. После определения направления и азимута на летящий беспилотник данные были переданы расчету ЗРК «Стрела-10». Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик «Лелека».
Кроме того, военнослужащие сбили самодельный барражирующий боеприпас ВСУ, который загорелся в воздухе и сдетонировал при ударе о землю.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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