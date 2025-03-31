Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 28 0

Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация Курская область

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и военной техники ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
31 мар
Зенитчики поразили дрон ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
31 мар
Активное наступление: как ВС РФ освобождали населенный пункт Гоголевка
29 мар
Российские силы освободили Веселовку в Сумской области
29 мар
Российские артиллеристы сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
29 мар
Снайперы прикрыли штурм позиций боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 мар
Минюст признал иноагентами рэпера Fuzе* из группы Krec и комментатора Шмурнова*
28 мар
Российские бойцы освободили пункт Красное Первое в Харьковской области
28 мар
Дроны ВС РФ уничтожили артиллерию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 мар
Ка-52м уничтожил «опорник» боевиков ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
27 мар
ВС РФ ударили по боевикам ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.68
-0.15 89.66
-0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:20
На лице написано: почему смущение заставляет людей краснеть
8:03
Вадиму Самойлову — 60: в Петербурге прошел грандиозный концерт «Агаты Кристи»
7:46
Одинок, как никогда: принц Гарри узнал о госпитализации отца из новостей
7:30
Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
7:10
Перепрограммировали: ВС РФ разгромили опорный пункт ВСУ, используя вражеский дрон
6:46
Новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Сейчас читают

СК назвал личность стрелявшего в Мурманске мужчины
В бинтах и стяжках: Глюкоза устроила полуобнаженные танцы в ванной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп