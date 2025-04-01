Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 15 0

Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В результате была уничтожена бронетехника противника.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ.

После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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