Введен режим ЧС: два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Таганроге
На месте происшествия работают экстренные службы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Два человека получили ранения при атаке БПЛА в Таганроге. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Жертв нет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Также в результате атаки произошло возгорание в одном из домов. Оно оперативно ликвидировано. Уточняется, что в данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Один из поврежденных домов обесточен.
В связи с инцидентом в Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации. Из многоэтажного дома, попавшего под удар, эвакуированы 85 жителей. Специалисты отметили, что несущие конструкции дома не пострадали, и после обследования саперами жильцам будет разрешено вернуться в свои квартиры.
На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, силы ПВО России уничтожили 66 украинских беспилотников за ночь.
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