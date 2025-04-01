Введен режим ЧС: два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА в Таганроге

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

На месте происшествия работают экстренные службы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два человека получили ранения при атаке БПЛА в Таганроге. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Жертв нет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. 

Также в результате атаки произошло возгорание в одном из домов. Оно оперативно ликвидировано. Уточняется, что в данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Один из поврежденных домов обесточен.

В связи с инцидентом в Таганроге введен режим чрезвычайной ситуации. Из многоэтажного дома, попавшего под удар, эвакуированы 85 жителей. Специалисты отметили, что несущие конструкции дома не пострадали, и после обследования саперами жильцам будет разрешено вернуться в свои квартиры.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, силы ПВО России уничтожили 66 украинских беспилотников за ночь.

Тема:
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