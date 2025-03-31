Силы ПВО России уничтожили 66 украинских беспилотников за ночь

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ перехватили 66 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства.

Всего ВСУ было атаковано три региона России. Больше всего дронов Киев направил на Брянскую область. Там сбили 41 беспилотник. Над Калужской областью перехватили 24 аппарата, а над Курской уничтожили один БПЛА.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Купол Донбасса» сорвал 188 террористических атак беспилотников ВСУ за неделю. Украина продолжает наносить удары по мирным жителям и инфраструктуре ДНР.