Следственный комитет расследует убийства мирных жителей в Курской области

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В освобожденной деревне Рубанщина обнаружены тела четырех гражданских с признаками насильственной смерти.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

В Курской области обнаружены тела четырех мирных жителей с признаками насильственной смерти. Один их них погиб от огнестрельного ранения.

Дома в этом районе разрушены после прицельных ударов вражеской артиллерии. Сейчас военные следователи устанавливают личности погибших, проводят экспертизу и опрашивают свидетелей. В Следственном комитете России обещают найти всех причастных к этому преступлению.

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