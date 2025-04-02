Следственный комитет расследует убийства мирных жителей в Курской области

В Курской области обнаружены тела четырех мирных жителей с признаками насильственной смерти. Один их них погиб от огнестрельного ранения.

Дома в этом районе разрушены после прицельных ударов вражеской артиллерии. Сейчас военные следователи устанавливают личности погибших, проводят экспертизу и опрашивают свидетелей. В Следственном комитете России обещают найти всех причастных к этому преступлению.