Глава РФПИ Дмитриев встретится со спецпосланником Трампа Уиткоффом в США

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

Это будет первой поездкой российского делегата в США после начала спецоперации на Украине.

Глава РФПИ Дмитриев встретится со спецпосланником Трампа Уиткоффом в США

Фото: © РИА Новости/Михаил Тургиев

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Тема:
Спецоперация

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне 2 апреля. Об этом сообщает журналист CBS Сара Кук.

По словам журналиста, чтобы Дмитриев смог получить визу для въезда в страну, американский Минфин временно снял с него санкции.

Известно, что темой переговоров станет «укрепление отношений между двумя странами в их стремлении положить конец войне».

Визит Дмитриева станет первой поездкой высокопоставленного российского делегата в США после начала спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США могут ввести пошлины против сотрудничающих с РФ стран. Идею поддержали как сенаторы-демократы, так и республиканцы. По словам представителей власти США, по законодательству будет установлено 500% пошлины на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть, а также газ, уран и другие приоритетные продукты.

Среди поддержавших данную идею оказались как сенаторы-демократы, так и республиканцы.

Тема:
Спецоперация
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