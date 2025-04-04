Наши бойцы продолжают наносить точные удары по военным объектам противника.

Артиллерийские подразделения 18-ой общевойсковой армии группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы, разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления БПЛА противника на правобережье Днепра в Херсонской области.

Данные от разведывательного БПЛА о месте скопления большого количества украинских боевиков, вооружения и техники были оперативно переданы на пункт управления артиллерии. Расчет БМ-21 «Град» отдельной бригады береговой обороны в течение нескольких минут прибыл в район боевого применения.

Артиллеристы развернули боевую машину из походного положения в боевое, навелись на цель. Сначала тремя пристрелочными, а далее, после корректировки, полным пакетом калибра 122-мм отправили снаряды в указанный район и поразили цель.

Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведется с помощью разведывательного беспилотника российского производства «ZALA». Также это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.