Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля

Призом его наградят за «жизненные достижения».

Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро получит специальную «Золотую пальмовую ветвь» на церемонии открытия 78-го Каннского фестиваля в мае. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте.

«Я испытываю такие близкие чувства к Каннскому фестивалю <…> Особенно сейчас, когда в мире так много всего разъединяет нас, Канны объединяют нас», — поделился своими впечатлениями он, когда узнал о награждении.

Более того, в самом мероприятии 82-летний Де Ниро тоже примет участие. Уже был анонсирован его мастер-класс, который пройдет на сцене театра Дебюсси на следующий день после открытия.

Известно, что это не первое появление Де Ниро на фестивале. Два года назад он посещал премьеру фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». В свою очередь, 14 лет назад он был председателем жюри. Он также номинировался на лучшую мужскую роль с фильмами «Король комедии» и «Однажды в Америке».

Роберт Де Ниро вошел в историю кинематографа, создав множество культовых криминальных драм и триллеров. На его счету уже числится «Оскар» и «Золотой глобус».

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