«Это были мародеры»: жители села Гуево рассказали о жизни в период оккупации ВСУ
Жители курского села Гуева рассказали о жизни в период оккупации ВСУ
Фото, видео: 5-tv.ru
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Почти все время мирным гражданам приходилось прятаться в подвалах.
Жителей освобожденного села Гуево в Курской области эвакуировали в безопасные районы. Сейчас тем, кто больше полугода провел в оккупации, оказывают необходимую помощь. С пострадавшими работают психологи, а военнослужащие Каспийской флотилии привезли продуктовые наборы, вещи и предметы первой необходимости.
Местные жители рассказали, что почти все время им приходилось прятаться в подвалах. В дома то и дело врывались украинские мародеры. А на участках размещали артиллерию и минометы, фактически прикрываясь жилыми постройками.
«Они уже в последние два месяца стали размещать по улицам, между жилыми домами свои орудия. Вы ж по нам не будете стрелять (ВС РФ по жилым районам. — Прим. ред.), это у них понятие такое», — сказала жительница села.
«А где пустые дома, они вскрывали гаражи, дома… Все тащили, кастрюли, что было — все тащили. Это были мародеры», — добавил еще один местный житель.
Ситуация в Курской области
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Националисты попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.
Согласно последним данным российского оборонного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 72760 боевиков, 405 танка, 595 артиллерийских орудий, 331 боевую машину пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.
Операция российских сил по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
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