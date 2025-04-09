Почти все время мирным гражданам приходилось прятаться в подвалах.

Жителей освобожденного села Гуево в Курской области эвакуировали в безопасные районы. Сейчас тем, кто больше полугода провел в оккупации, оказывают необходимую помощь. С пострадавшими работают психологи, а военнослужащие Каспийской флотилии привезли продуктовые наборы, вещи и предметы первой необходимости.

Местные жители рассказали, что почти все время им приходилось прятаться в подвалах. В дома то и дело врывались украинские мародеры. А на участках размещали артиллерию и минометы, фактически прикрываясь жилыми постройками.

«Они уже в последние два месяца стали размещать по улицам, между жилыми домами свои орудия. Вы ж по нам не будете стрелять (ВС РФ по жилым районам. — Прим. ред.), это у них понятие такое», — сказала жительница села.

«А где пустые дома, они вскрывали гаражи, дома… Все тащили, кастрюли, что было — все тащили. Это были мародеры», — добавил еще один местный житель.

Ситуация в Курской области

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Националисты попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.

Согласно последним данным российского оборонного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 72760 боевиков, 405 танка, 595 артиллерийских орудий, 331 боевую машину пехоты, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция российских сил по уничтожению формирований ВСУ продолжается.