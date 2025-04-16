По координатам, полученным от разведки, летчики выполнили пуски ракет.

Экипаж многоцелевого ударного вертолета Ми-35М армейской авиации ликвидировал бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Боевой вылет осуществлялся в рамках поддержки подразделений группировки «Север». После нанесения удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование, выпустив тепловые ловушки. Подтверждение поражения целей поступило от передового авиационного наводчика.

Ситуация в Курской области

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Националисты попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.

Согласно последним данным российского оборонного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 74450 боевиков, 407 танков, 612 артиллерийских орудий, 333 боевые машины пехоты, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция российских сил по уничтожению формирований ВСУ продолжается.