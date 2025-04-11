Артиллерия ВС РФ уничтожает крупные опорные пункты в ДНР

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На Красноармейском направлении идет наступление на Очеретинском участке.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На Красноармейском направлении спецоперации российская армия продвигается на Очеретинском участке фронта. Бойцы вошли в поселок Калиново. Занять новые рубежи удалось после уничтожения крупного опорного пункта ВСУ.

Брать его штурмом было слишком рискованно — националистов защищали бетонные стены. Чтобы разрушить укрепления, пехота запросила поддержку артиллерии.

На том же направлении блиндажи, вышки связи и технику боевиков громят операторы FPV-дронов. Коптеры на оптоволокне отличаются высокой скоростью и маневренностью. Это позволяет бойцам наносить максимально точные удары по вражеским целям.

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