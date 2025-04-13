Дипломаты из России и стран СНГ возложили цветы к памятнику героям Красной армии в Вене

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 24 0

Кроме того, посольство России открыло у памятника фотовыставку «Освобождение Вены. 1945».

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Дипломаты из России и стран СНГ в воскресенье возложили венки и цветы у памятника героям Красной армии, расположенного в центре австрийской столицы, по случаю Дня освобождения Вены. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru. На них запечатлено, как дипломаты стоят с букетами у венского мемориала советским воинам-освободителям.

Помимо этого, на месте представлены информационные стенды, а также фотохроника тех лет. На их установку потребовалось разрешение городских властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия рассчитывает, что все лидеры Содружества Независимых Государств (СНГ) примут участие в Параде Победы 9 Мая. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

Глава МИД РФ добавил, что всем лидерам стран СНГ уже были направлены соответствующие приглашения от российского президента Владимира Путина.

Тема:
День Победы 9 Мая
13 апр
Чтобы помнили: «Бессмертный Полк» в этом году пройдет в смешанном формате
11 апр
Лавров: Россия рассчитывает увидеть всех лидеров СНГ на Параде Победы 9 Мая
9 апр
Посвященные 80-летию Победы памятные монеты выпустили в России
9 апр
Проект «Музыка Победы» стартует в России накануне 9 Мая
2 апр
Фестиваль «Золотая Маска» начался в Москве с бурятской исторической драмы
31 мар
МИЦ «Известия» запустил уникальный виртуальный музей «Великая Победа»
20 мар
В Северной Осетии зажгли Вечный огонь в преддверии 80-летия Великой Победы
12 мар
Открытка к 9 Мая? За что отстранили от соревнований гимнастку Листунову
7 мар
Вучич подтвердил свой визит в Москву на День Победы
3 мар
«Вечные звезды»: квест к 80-летию Победы стартовал во Ржеве
+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
«Дело очень сложное»: Песков оценил развитие российско-американских отношений
15:19
Мэр Конотопа потребовал от главы Сумской ОВА уйти в отставку
14:58
Дипломаты из России и стран СНГ возложили цветы к памятнику героям Красной армии в Вене
14:39
«Казалось, что хорошая жена»: Бородина рассказала о причинах своего первого развода
14:20
Лука Сафронов раскритиковал испортивших мемориал Цою поклонников Паши Техника
13:55
Потери ВСУ в Курской области превысили 74 тысячи боевиков

Сейчас читают

Уединение, пост и рейд по кладбищам: как живет Михаил Ефремов на воле
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Вербное воскресенье 13 апреля 2025: история, смысл, правила и запреты

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп