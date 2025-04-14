К 80-летию Победы готовится более 100 тысяч культурных мероприятий

Праздновать юбилей освобождения от нацистских захватчиков будут все 89 субъектов РФ под руководством единого оргкомитета.

В День Победы СССР в Великой Отечественной войне в 2025 году пройдут 190 крупных мероприятий по всей стране. Этот год — юбилейный, со дня освобождения от гнета нацистской Германии прошло 80 лет. И Россия будет праздновать это событие с особым размахом. Об этом в интервью «Известиям» рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, общее число посвященных Победе культурных событий превысит 100 тысяч.

Как отметила глава ведомства, в стране работают около 100 тысяч учреждений культуры. Торжеств, соответственно, запланировано еще больше, так как даже самые отдаленные от столицы организации составляют свои программы, рассчитанные не только на 9 Мая. Участие примут все — от маленькой библиотеки до крупнейшего государственного театра.

«У нас 71 федеральный музей. Самый западный — Музей мирового океана в Калининграде. С другой стороны — уникальный Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева во Владивостоке. И везде свой план празднования», — сообщила Любимова.

Министр подчеркнула, что отмечать большую дату намереваются все 89 субъектов РФ. При этом все они будут осуществлять запланированные мероприятия под руководством единого организационного комитета, состоящего из представителей десятков федеральных ведомств. Что касается упомянутых музеев, многие из них посвящают проекты не только прошлому, но и настоящему — их выставки посвящены и спецоперации РФ по защите Донбасса.

Как отметила Любимова, невозможно рассказывать посетителям музея о войне и пропускать тот факт, что прямо сейчас защитники отечества находятся на линии фронта, что в свою очередь меняет жизнь людей во всей стране. Поэтому выставки создаются с целью просвещения о прошлых и нынешних победах российской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дипломаты из России и стран СНГ возложили цветы к памятнику героям Красной армии в Вене. Посольство РФ открыло на этом месте фотовыставку «Освобождение Вены. 1945».