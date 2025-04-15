Су-34 ударил по личному составу и «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета после выполнения боевой задачи.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Ситуация в Курской области
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От их действий погибли и пострадали мирные люди.
Курская авантюра националистам вышла боком. Их разгром с каждым днем становится все ближе, ведь российские силы ведут активное наступление.
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