«Не хотел кичиться»: Паша Техник материально поддерживал бойцов СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 1 494 0

Лука Сафронов: Паша Техник переводил деньги бойцам СВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Instagram*/techniquepashalive; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Рэпер делал и другие добрые дела, рассказал его друг Лука Сафронов.

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев — Прим. ред) оказывал материальную поддержку российским военным, принимающим участие в специальной военной операции. Об этом 5-tv.ru рассказали представители бойцов.

Как уточнил друг Техника, музыкант Лука Сафронов, в беседе с 5-tv.ru, рэпер в не только помогал бойцам материально, то и поддерживал морально — записывал видео, кружки, вел для них стримы вместе с коллегами по цеху.

«Наконец-то Паша открывается в том свете, в котором его знали близкие. Во-первых, как милосердный человек, который совершает важные поступки <…> занимается благотворительностью, ездит к детям, помогает тяжелым детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе помогал нашим бойцам», — сказал Сафронов.

По его словам, Техник переводил деньги бойцам неоднократно — у него были грамоты и благодарности от воинских частей. Однако, сам рэпер говорить об этом не любит — «не хотел кичиться и зарабатывть себе очки», пояснил Сафронов.

«Он воспринимал это воспринимал как что-то сокровенное, что-то, на чем не нужно хайпить. Ему хватало и популярности, ему хватало известности, большого количества поклонников», — заключил Сафронов.

Паша Техник скончался в ночь с 5 на 6 апреля во время отдыха в Таиланде в одной из местных больниц. За жизнь 40-летнего рэпера боролись несколько дней, но органы постепенно начали отказывать. В конце марта музыкант попал в больницу с симптомами тяжелого отравления, предположительно, запрещенными веществами. Техник был введен в искусственную кому, подключен к ИВЛ и ЭКМО. Ранее он уже бывал на гпрани жизни и смерти, и родные и поклонники надеялись на лучшее и в этот раз. Но спасти музыканта не удалось.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
Спецоперация
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