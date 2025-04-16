«Известия» вручили газеты от Дня Победы лучшим первичным организациям ветеранов

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 88 0

Конкурс проходил в течение трех лет.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Участникам конкурса «Лучшая первичная организация ветеранов» в подарок были вручены газеты от 9 мая 1945 года. Как пишут «Известия», торжественное награждение победителей Всероссийского смотра-конкурса состоялось в Московском доме ветеранов войн и Вооруженных сил.

Конкурс проходил в течение трех лет и был приурочен к 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Он стартовал в мае 2022 года и делился на три этапа. Первый этап был посвящен Сталинградской битве, второй — полному освобождению Ленинграда от блокады, третий — подготовке первичных организаций к празднованию юбилея Победы на региональном уровне.

Победителями стали, в том числе, ветеранские организации прифронтовых территорий и промышленных предприятий. Так, среди победителей в категории «ветеранские организации промышленных предприятий и учреждений» первое место занял Казанский государственный пороховой завод.

Татьяна Кузьминова, представитель региональной общественной организации Совета ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан, поделилась своими эмоциями.

«Эмоции, конечно, переполняли, потому что было очень приятно за наши первичные организации, которые заслуженно, как мы считаем, стали победителями», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ташкенте прошла акция «Чтения Победы».

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