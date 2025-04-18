Операция по уничтожению украинских формирований продолжается.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 225 военных в Курской области за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также российские бойцы уничтожили два бронетранспортера, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета противника.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.
Кроме того, поражены живая сила и техника боевиков в районах населенных пунктов Беловоды, Водолаги, Кровное, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные продвигаются на краснолиманском направлении. Зенитчики обеспечивают наступление, прикрывая штурмовиков от атак с неба.
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