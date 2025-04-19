Лето спешит: куда уйдет аномальное тепло из Центральной России

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 9 0

Со среды в центральных областях европейской части страны ожидается от десяти до 15 градусов тепла в дневное время.

Лето спешит: куда уйдет аномальное тепло из Центральной России

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Тема:
Погода

Погода в Центральной России вернется к апрельской норме в середине следующей недели, очаг аномального тепла переместится на юг Поволжья. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что в центре европейской России с 16 апреля днем будет от плюс 10 до плюс 15 градусов.

В столице 19 апреля воздух, согласно прогнозам, прогреется до плюс 26 градусов. Возможно обновление более чем полувекового рекорда максимальной температуры для этого дня, рассказали РИА Новости в центре «Фобос».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве 18 апреля был установлен новый температурный рекорд, державшийся более 100 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил специалист центра погоды Михаил Леус.

Предыдущий температурный максимум был зафиксирован в 1921 году. Отметил Леус и то, что сегодняшний день является самым теплым в Москве с начала 2025-го, как и прошедшая ночь. Кроме столицы, рекорд был обновлен и в городе Можайске. Там зафиксировали 22,1 градуса выше нуля, что всего на 0,1, но выше предыдущего максимума 1999 года.

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