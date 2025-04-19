Герасимов: 99,5% территории Курской области освобождены от ВСУ

Шесть российских группировок ВС РФ наступают на 11 направлениях.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Уже 99,5% территории Курской области освобождены от противника, доложил глава Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, операция по зачистке приграничных районов выходит на финишную прямую.
По поручению президента Герасимов должен представить отдельный доклад после завершения зачистки в Курской и Белгородской областях. Особое внимание — к населенным пунктам, где ранее фиксировалась активность украинских диверсионных групп.
В Белгородской области полностью зачищена Демидовка, в Поповке украинская группа оказалась в изоляции. В Курской области продолжается зачистка монастыря в Горнале — это один из последних очагов сопротивления в регионе.
Финальный этап операции проходит под жестким контролем. Войска продолжают прочесывать местность, чтобы исключить любые угрозы для мирных жителей.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин распорядился о пасхальном перемирии. С 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля российские войска приостанавливают боевые действия.
Глава государства также призвал Киев поддержать инициативу, подчеркнув при этом, что российские силы должны оставаться в полной боевой готовности на случай возможного нарушения режима тишины со стороны Украины.
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