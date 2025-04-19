Самолет с Благодатным огнем вылетел в Москву

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Самолет с Благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Фото, видео: Владимир Смирнов/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Пасха 2025

Лампада будет передана в 16 храмов.

Самолет с Благодатным огнем вылетел из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве и направился в Москву. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как уточнили в пресс-службе «Роскосмоса», огонь будет доставлен в Россию на борту самолета Ту-204-300, названного в честь Сергея Королева. Лампадка с огнем будет передана делегацией Фонда Андрея Первозванного в 16 московских храмов, включая Храм Христа Спасителя.

В аэропорту Внуково огонь встретят представители различных епархий.

Ранее 5-tv.ru писал, что русская православная церковь (РПЦ) поддержала пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России распорядился приостановить все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Российская сторона надеется, что Киев примет аналогичное решение.

Однако военнослужащие ВС РФ должны быть готовы к любым последствиям и отражать возможные атаки со стороны противника, если Украина откажется от перемирия.

Тема:
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