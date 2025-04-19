Бузова сбежала на китайский курорт, чтоб «не вступать в контакт с человечеством»

Несмотря на перерыв в работе, выходить на связь с поклонниками звезда не забывает.

Поющая телеведущая Ольга Бузова устала от концертов, шоу, интервью и съемок. Она вырвалась в отпуск. В данный момент путешествие привело ее в Китай. Звезда в восторге от местных курортов, атмосферы и пляжа, на котором появляется регулярно, но с осторожностью — чтобы не получить солнечный ожог и не испортить себе отпуск.

«Звук моря, птички поют… Очень спокойно, люди уважают отдых друг друга, не кричат на пляже. Только шум моря», — делится впечатлениями Бузова.

В личном блоге артистка как по расписанию выкладывает видео- и фотоотчеты о своих приключениях. Помимо пляжей так называемых китайских Мальдив на острове Хайнань, она посещает местные достопримечательности и фешенебельные заведения. Правда, дополнить вечерние туалеты макияжем и укладкой Ольга уже не пытается — жары эти элементы образа не выдерживают.

«Всем добрый вечерочек. Сегодня не сгорела, накупалась, наплескалась, пораньше вернулась, потому что еду в самый крутой отель на острове в невероятно фантастический ресторан. С косметикой я попрощалась в первый день, потому что с меня течет», — отметила ведущая.

О работоспособности Бузовой давно слагают легенды. Трудно посчитать, сколько концертов, проектов на телевидении и онлайн-площадках она успевает совмещать с ведением личного блога и рекламой в соцсетях. От выгорания она спасается путешествиями — редкими и недолгими, но с насыщенной программой.

«Планы на выходные: чувствовать себя внеземной цивилизацией, которая не вступает в контакт с человечеством», — написала Бузова в одной из публикаций.

И даже за границей поющую ведущую настигают букеты от поклонников. Кто подарил ей очередной роскошный букет, звезда не рассказала, но цветами похвасталась. По слухам, ее связывает не только совместное творчество, но и роман с певцом Олегом Майами. А может быть, это и вовсе тайный кавалер, которого Ольга суеверно скрывает от публики.

Ранее 5-tv.ru писал о необычном дуэте: Ольга Бузова записала совместный трек с легендой российской эстрады.