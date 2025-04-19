Бузова сбежала на китайский курорт, чтоб «не вступать в контакт с человечеством»
Бузова о своем отпуске на курортах Китая: Люди уважают отдых друг друга
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Несмотря на перерыв в работе, выходить на связь с поклонниками звезда не забывает.
Поющая телеведущая Ольга Бузова устала от концертов, шоу, интервью и съемок. Она вырвалась в отпуск. В данный момент путешествие привело ее в Китай. Звезда в восторге от местных курортов, атмосферы и пляжа, на котором появляется регулярно, но с осторожностью — чтобы не получить солнечный ожог и не испортить себе отпуск.
«Звук моря, птички поют… Очень спокойно, люди уважают отдых друг друга, не кричат на пляже. Только шум моря», — делится впечатлениями Бузова.
В личном блоге артистка как по расписанию выкладывает видео- и фотоотчеты о своих приключениях. Помимо пляжей так называемых китайских Мальдив на острове Хайнань, она посещает местные достопримечательности и фешенебельные заведения. Правда, дополнить вечерние туалеты макияжем и укладкой Ольга уже не пытается — жары эти элементы образа не выдерживают.
«Всем добрый вечерочек. Сегодня не сгорела, накупалась, наплескалась, пораньше вернулась, потому что еду в самый крутой отель на острове в невероятно фантастический ресторан. С косметикой я попрощалась в первый день, потому что с меня течет», — отметила ведущая.
О работоспособности Бузовой давно слагают легенды. Трудно посчитать, сколько концертов, проектов на телевидении и онлайн-площадках она успевает совмещать с ведением личного блога и рекламой в соцсетях. От выгорания она спасается путешествиями — редкими и недолгими, но с насыщенной программой.
«Планы на выходные: чувствовать себя внеземной цивилизацией, которая не вступает в контакт с человечеством», — написала Бузова в одной из публикаций.
И даже за границей поющую ведущую настигают букеты от поклонников. Кто подарил ей очередной роскошный букет, звезда не рассказала, но цветами похвасталась. По слухам, ее связывает не только совместное творчество, но и роман с певцом Олегом Майами. А может быть, это и вовсе тайный кавалер, которого Ольга суеверно скрывает от публики.
Ранее 5-tv.ru писал о необычном дуэте: Ольга Бузова записала совместный трек с легендой российской эстрады.
- 17 апр
- Близки по духу: с кем из знаменитостей вы одного знака зодиака и что это значит
- 12 апр
- Ольга Бузова осталась без багажа в Дубае и обматерила сотрудницу авиакомпании
- 11 апр
- Бузова смешит журналистов, а Дайнеко прячет обручальное кольцо: звезды на красной дорожке
- 11 апр
- «Шикарный дуэт»: Бузова удивила фанатов новым треком с легендой эстрады
- 7 апр
- Ревнует к бывшей? Костенко расстроена из-за общения Тарасова с Бузовой
- 5 апр
- «История получилась грустная»: Ольга Бузова высказалась о смерти Паши Техника
- 1 апр
- «Вся мокрая»: Ольга Бузова рассказала о своих необычных снах
- 26 мар
- «Не откладывается в бока»: Ольга Бузова удивила фанатов кулинарными пристрастиям
- 13 мар
- «Это уже звоночек»: Бузова рассказала о проверке мужчин на первом свидании
- 5 мар
- «Не ожидала»: Бузова оказалась в неловкой ситуации из-за полуголого мужчины
Читайте также
80%
Нашли ошибку?