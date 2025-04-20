Мирное население под ударом: Киев открывает центры военной подготовки гражданских по всей стране

Здесь учат стрелять, ставить мины, работать с дронами.

Перед российской армией была поставлена задача не только выгнать врага с курской земли, но и обеспечить зону безопасности, из-за чего боевые действия были перенесены на территорию соседней Сумской области Украины. Со своей стороны, Киев стягивает туда дополнительные силы. Много сил. В том числе, 117-ю бригаду теробороны. Ее командование в минувшее воскресенье, чтобы подбодрить личный состав, устроило пышную церемонию с награждением. Прямо в центре города Сумы на территории местного университета. И командиры одного из них 117-й бригады теробороны устроили торжественное построение с вручением наград. Сбор военнослужащих был назначен за час до детского мероприятия там же. В общем, прикрылись живым щитом.

По месту скопления боевиков прилетели две баллистические ракеты «Искандер». В результате, помимо собственно украинских военных погибли и мирные граждане. Киев попытался раздуть скандал в духе Бучи, мол, вот русские, какие звери. Однако, правда быстро вскрылась.

Сначала на кадрах с места удара промелькнули военные автомобили, потом о военном построении заявили украинские активисты, потом пошли некрологи в соцсетях. Наконец, это заметила и западная пресса.

Более того, прямо отмечено, что Украина нарушила международное право, которое требует, чтобы военных не размещали в жилых кварталах.

Косвенно свой провал признал и Киев, поспешно уволив главу Сумской военной администрации Артюха. Это он собрал всех на церемонию в университете.

Но когда соблюдение международного права заботило киевские власти? Если западные покровители закрывают на все глаза.

На этой неделе орденом Мужества посмертно был награжден наш коллега, журналист «Известий» Александра Федорчак, он погиб 24 марта при обстреле со стороны ВСУ территории Луганской Народной Республики.

Тем же указом президент присвоил ордена Мужества сотрудникам телеканала «Звезда» Андрею Панову и Александру Сиркели, а также корреспонденту Первого канала Анне Прокофьевой. Все они погибли в марте при исполнении профессионального долга.

Всего же в траурном списке с начала СВО более 30 российских журналистов. Среди них еще два наших корреспондента: Александр Мартемьянов и Семен Еремин.

Семена нет с нами ровно год. 19 апреля 2024 года его атаковал украинский дрон. Сегодня на его могиле на Троекуровском кладбище Москвы был открыт памятник, на котором Семен запечатлен таким, каким был в жизни. Смелым, честным, добрым, заботливым, надежным.

Надо ли объяснять, что убийство журналистов и других некомбатантов — это военное преступление?

Но пока Зеленскому позволяют делать все, лишь бы он продолжал воевать. И он не разочаровывает спонсоров. На этой неделе на Украине продлили военное положение и мобилизацию до августа. Причем решение приняли заранее, за месяц до истечения действующего особого периода.

К чему спешка? Все очевидно. Когда прекратятся боевые действия придется провести выборы президента и парламента Украины, а пока военное положение, это невозможно. То есть до конца августа Зеленский гарантировал себе кресло. А за лето, очевидно, намерен подготовить еще одну небольшую армию. Армию диверсантов.

В пятницу вышло распоряжение: открыть во всех украинских регионах центры военной подготовки гражданских. Как говорится, делу Бандеры верны.

Чему учат в таких центрах? Стрелять, ставить мины, работать с дронами. А с кем будут воевать эти обученные гражданские? Вряд ли армия России дойдет до Львова или Ивано-Франковска. Значит, это отряды для подавления «внутренних» врагов. После завершения «горячего» конфликта. Хотя, давайте называть вещи своими именами. После признания киевским режимом поражения, в стране будет много недовольных: людей с потерями, с травмами, с обидами. И это недовольство надо будет на кого-то выплеснуть.

Потому начинают готовить гражданских, потому формируют отряды украинского «гитлерюгенда» — школьников-националистов, которые раньше бегали с деревянными автоматами, вооружают реальными автоматами и пулеметами. Потому укрепляют до корпусов бывшие бригады националистов, такие как «Азов»*, напомню, это запрещенная в России террористическая организация. В том, что рано или поздно, придется Киеву признать поражение, нет никаких сомнений. Достаточно посмотреть, что происходит на фронтах. Сводка за неделю до объявления пасхального перемирия — у корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Наземных дронов-камикадзе становится все больше в войсках. В прошлом году сотни, в этом их уже тысячи на фронте. Совмещая эффектность с эффективностью все чаще разносят в пыль и щепки вражеские блиндажи.

Это харьковское направление и работа группировки Запад, где помощь роботов-беспилотников сегодня трудно переоценить.

Помогают продвигаться нашей армии на харьковском направлении, расширяя двуреченский плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Дроны летающие уже никого не удивляют и, пожалуй, это новый бог войны, пришедший на смену артиллерии. Хотя бы по своей точности.

Краснолиманское направление. Больше 80 лет назад в этих же местах воевали наши предки против врага с такой же нацистской идеологией. Бойцы, продолжая исторические традиции, уничтожают западную технику противника, теперь уже в 21 веке.

«Танки Абрамсы. Да, были. Так же районы сосредоточения достаточно крупные. Ну, и западная техника», — рассказал командир РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» ВС РФ с позывным «Петруха».

Наши подразделения ведут зачистку в Новомихайловке, зашли в поселок Новое. Очень упорные бои идут на окраинах Торского, и Ямполовки, противник постоянно подтягивает резервы. По позициям ВСУ в районе Колодезей нанесен массированный удар. В том числе, с помощью реактивной артиллерии.

И вот посмотрите, какие кратеры образуются после работы этой мощнейшей машины.

А это уже бойцы инженерных войск, которые не дают врагу чувствовать себя вольготно даже в глубоком тылу. Дистанционно минируют территорию, осложняя ротацию и подвоз личного состава с боеприпасами. И устраивают для ВСУ хитрые ловушки.

«Подальше метров за 200 установили минные заграждения. Ночью противник попытался эвакуировать технику и так же техника была подбита», — сказал командир расчета группировки войск «Запад» ВС РФ, с позывной «Бамбук».

При облете территории обнаружены две машины ВСУ. Одну — БМП — бойцы сжигают точным сбросом в люк, вторую — пикап — подрывают боеприпасом.

«За последние три недели подбито больше пятнадцати единиц украинской техники. Работа достаточно тяжелая, но наши расчеты успешно выполняют свои задачи», — сказал командир штурмового взвода группировки войск «Запад» ВС РФ, с позывным «Арбат».

Наша армия продолжает расширять плацдарм на правом берегу реки Жеребец. Таким образом, в близкой перспективе можно ждать возобновления непосредственных боев за Красный Лиман. Тяжелую и бесперспективную для себя обстановку на этом участке фронта уже признали и бойцы ВСУ.

* — террористическая организация, запрещена в России