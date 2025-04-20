Пасхальная служба прошла в Курском Свято-Троицком женском монастыре

В ночь на 20 апреля в Курском Свято-Троицком женском монастыре Русской православной церкви (РПЦ) состоялось торжественное богослужение, посвященное празднованию Пасхи.

«Самое главное для нас, для курян сейчас — соборная молитва, потому что непростые времена. Я практически каждый день на страстной неделе была в храме, обратила внимание: как много людей! Люди успевают посетить службы и утренние, и вечерние, помолиться. Очень весомое решение нашего президента объявить пасхальное перемирие, потому что во все века у православных христиан Пасха — это самый светлый праздник, самый радостный праздник», — рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

По словам Харченко, на службе было много молодых семей и детей. Она считает, что это свидетельствует о преемственности поколений и сплоченности жителей Курска. В беседе с игуменией Сусанной Харченко отметила, что Свято-Троицкий женский монастырь — самое надежное место в Курске.

«Праздник Пасхи — долгожданный праздник, который мы ждем целый год, но несмотря на все трудности, которые происходили с августа 2024 года мы не унываем. Это замечательное решение (пасхальное перемирие. — Прим. Ред.), мы очень рады этому», — поделился старший священник и духовник Курского Свято-Троицкого женского монастыря Андрей Будник.

Он также подчеркнул, что эта инициатива направлена на достижение мира, согласия и примирения в регионе, где происходит конфликт. Пасха является праздником, который объединяет людей разных конфессий, в том числе православных и католиков.

Татьяна Симоненкова, корреспондент газеты «Известия», сообщила, что жители Курска с воодушевлением восприняли предложение президента о прекращении огня. Она рассказала, что во всех церквях звонили колокола, а ночью впервые за долгое время не звучали сирены, предупреждающие о ракетной опасности. По словам Симоненковой, люди объединились в общей молитве, некоторые даже вышли на улицы, чтобы присоединиться к ней.

В рамках деятельности Патриаршей гуманитарной миссии на территории монастыря функционирует центр поддержки для вынужденных переселенцев из приграничных районов. Его работа началась еще в августе 2024 года.

В этот центр обращаются люди, нуждающиеся в продовольственной помощи, лекарствах и медицинском оборудовании. Также в центр доставляют помощь от волонтеров из разных городов России.