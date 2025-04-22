Контрасты апреля: в Москве ожидается гроза и резкий спад температуры
Погодный фронт принесет в столицу дожди, магнитные бури и ночную прохладу.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru
В Центральный регион России на смену аномальной жаре пришли дожди. И, по прогнозам, в Москве они продолжатся до вечера.
Температура воздуха днем достигнет 25 градусов, а уже ночью — резкий спад до плюс семи градусов. Все это будет сопровождаться сильнейшими перепадами давления и магнитной бурей.
Из-за вспышек на Солнце многие будут чувствовать в течение дня сонливость. Головные боли могут ощущать даже те, кто обычно не страдает от метеозависимости.
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