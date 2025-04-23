На каховском направлении в Херсонской области ведутся активные боевые действия.

Расчет гаубицы «Мста-Б» артиллеристов-десантников ударил по пункту временной дислокации ВСУ на каховском направлении в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Уничтоженный пункт временной дислокации находился в подвалах полуразрушенных зданий на правом берегу Днепра. Неприятель планировал под покровом ночи переправиться на левый берег. Сбыться этим планам уже не суждено.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.