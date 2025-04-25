Внучатый племянник Милитона Кантарии встретился с матерями погибших в зоне СВО бойцов

Потомок советского разведчика поблагодарил женщин за помощь фронту.

О борьбе с нацизмом зашел сегодня разговор в Луганской Народной Республике (ЛНР) во время встречи с матерями бойцов, которые воевали на передовой. Поблагодарить семьи наших солдат приехал Георгий Кантария. Это правнук, того самого Милитона Кантарии, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом в мае 1945 года.

И вот сейчас, через три поколения, его потомок говорит слова, которые вполне вероятно, 80 лет назад звучали из уст героя.

«Как я всегда говорил, данная война сделала нас близкими друг другу. Каждого военнослужащего я считаю своим братом, каждых родителей тоже считаю своими. Большое вам спасибо и поклон за помощь нам», — сказал Георгий Кантария, внучатый племянник Героя Советского Союза Мелитона Кантарии.

Сам правнук советского разведчика, когда началась специальная военная операция, пришел в военкомат добровольцем.