Расчет «Торнадо-С» разнес пункт временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы ударили по неприятелю на харьковском направлении.

Расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Запад» ударил по пункту временной дислокации ВСУ на харьковском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«На работу выезжаем практически каждый день. В неделю раз пять точно! С момента поступления задачи до пуска проходит минут восемь… Расчет знает свою работу и никого не приходится подталкивать. Из последнего поражали НАТОвский Patriot», — рассказал начальник расчета с позывным «Токио».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.