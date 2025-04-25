Пакистан открыл огонь по постам на линии контроля с Индией

Пакистан открыл огонь по нескольким постам вдоль линии контроля. Это условная линия между Индией и Пакистаном, проведенная по бывшему княжеству Джамму и Кашмир, эта граница не признана юридически, но де-факто является таковой. В ответ на атаку Индия также принимает меры. Об этом сообщается на индийском портале News18.

Тем временем, в Бандипоре (административный центр округа Бандипор в союзной территории Джамму и Кашмир. — Прим. ред.) произошло боевое столкновение после того, как террористы открыли огонь по Силам безопасности. Исламабад также заявил о стрельбе вдоль линии контроля. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Выстрелы раздались во время антитеррористической операции в округе Кулгам, на следующий день после теракта в Пахалгаме, в ходе которого погибли 26 человек. Местная пресса сообщает, что силы безопасности начали операцию по оцеплению и поиску злоумышленников в районах округа Бандипор.

Отмечается также, что в четверг в ходе столкновения между Силами безопасности и террористами после поисковой операции в городе Удхампуре в Джамму и Кашмире был убит солдат спецподразделения армии.

Ранее, писал 5-tv.ru, Индия полностью перекрыла реку Инд в сторону Пакистана.