Хронология — в материале 5-tv.ru.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был подписан во время визита Владимира Путина в Пхеньян — 19 июня 2024 года. Один из пунктов предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников соглашения. Украинские формирования вторглись на российскую территорию спустя два месяца.

Привлечение союзных войск было, естественно, ограниченным на отдельных участках фронта. Всю основную боевую работу вели наши войска.

Последние сражения велись уже у самой границы- в районе населенного пункта Горналь, расположенного на высоком берегу приграничной реки Псел. Здесь наши штурмовики также применили военную хитрость. Морпехи скрытно прошли на лодках вниз по течению реки более четырех километров и высадились в тылу врага, посеяв панику. Репортаж из освобожденного Курского приграничья корреспондента «Известий Эмиля Тимашева.

Российский триколор развевается над приграничным селом Горналь — это был последний укрепрайон ВСУ. Перед генеральным сражением за село наши войска отбили Свято-Николаевский монастырь — крупнейший опорный пункт боевиков. Заняв господствующие высоты, бойцы смогли отрезать пути снабжения ВСУ — и выдавить противника за границу.

«У нас стремительное наступление, без передыхов. Мы не сбавляем оборотов, двигаемся вперед», — сказал заместитель командира роты 40-й бригады морской пехоты с позывным Лето.

Это уже не тот дерзкий враг, как девять месяцев назад. Тогда боевики вторглись в Курскую область, растянув фронт почти на 50 километров. Прорывались мобильными бронегруппами. Главная цель — города Льгов, Рыльск и Курчатов.

ВСУ планировали занять Курскую АЭС. Вот только из городов оккупантам удалось занять лишь приграничную Суджу. Город подвергся массированному обстрелу боевиков в ночь на 6 августа — пока люди спали. С рассветом в Суджу начали заходить первые подразделения ВСУ.

ВСУ рвались к курской трассе с севера и юга, хотели перекрыть транспортные узлы, но затея провалилась. Броне группы ВСУ начали попадать в засады один за другим. Не помогли ни натовская техника, которую боевики просто «разбазарили» на наших дорогах, ни иностранные наемники, которым пообещали «легкую прогулку» по Курску.

Один из них — британец Джеймс Андерсон — сдался в первом же бою, так не успев и пострелять.

«Приехал на Украину в 2024 и присоединился к ВСУ, оттуда я был переброшен в Курскую область в ноябре, 23 ноября я был захвачен в плен русскими пехотинцами», — рассказал Андерсон.

Боевики постоянно накачивали группировку резервами и боеприпасами, чтобы продержаться, как можно дольше. Поэтому нашим войскам нужно было разом обрушить всю оборону ВСУ. Так и возникла идея суперсекретной операции «Поток» — когда по газовой трубе в тыл противника зашли 800 наших бойцов.

Вот так, в кромешной темноте, с газовым отравлением, пригнувшись или ползком -0 диаметр трубы всего полтора метра! — штурмовики пробирались несколько дней.

Участок газовой трубы Уренгой — Помары — Ужгород протяженностью 15 километров ведет к хутору Кубаткин, занятому на тот момент ВСУ. Наши бойцы, пройдя по трубе в тыл ничего не подозревающему противнику, сходу его занимают.

Другая группа идет в сторону Суджи и берет под контроль промзону. С этого момента посыпался весь фронт.

Оккупанты, бросая технику и тонны оружия начали массово отступать — Погребки, Малая и Казачья Локня, а еще с десятков сел был освобождены всего за неделю. Но самый главный удар был нанесен по боевикам в Судже.

«Здесь практически в каждом доме или гараже можно найти вот такие находки. Вот вэсэушная форма, кителя, штаны, и здесь — целый ящик гранат. Все это они побросали — и побежали дальше», — рассказал корреспондент.

Бежать вэсэушникам пришлось до самой границы. Оккупанты просто не успевали строить новые укрепления. Последним плацдармом стали хутор Олешня и село Горналь, которые оказались под плотним огнем нашей авиации и артиллерии.

Здесь все началось, здесь же все и закончилось. Курская область полностью освобождена. Авантюра Киева, которая тянулась девять месяцев и стоила ВСУ больше 70 тысяч жизней, завершилась полным разгромом украинских оккупантов.