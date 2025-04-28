ВСУ и их технику смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 52 0

Расчеты «Ураганов» уничтожили силу и технику ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчеты успешно поражают технику, личный состав и опорные пункты противника.

Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите на 5-tv.ru.

В ходе артиллерийской разведки было обнаружено скопление личного состава и техники, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» противника на удалении около 29 километров от линии боевого соприкосновения.

Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули боевую машину и наведя на цель, выполнили залп 220-мм реактивными снарядами по противнику.

«Недавно поразили французское орудие, прям с одного снаряда попали», — рассказал командир боевой машины старший сержант Вячеслав Лойко.

Расчеты РСЗО в полной боевой готовности находится круглосуточно.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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