Расчеты «Ураганов» уничтожили силу и технику ВСУ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты успешно поражают технику, личный состав и опорные пункты противника.
Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите на 5-tv.ru.
В ходе артиллерийской разведки было обнаружено скопление личного состава и техники, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» противника на удалении около 29 километров от линии боевого соприкосновения.
Получив координаты цели, артиллеристы выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие развернули боевую машину и наведя на цель, выполнили залп 220-мм реактивными снарядами по противнику.
«Недавно поразили французское орудие, прям с одного снаряда попали», — рассказал командир боевой машины старший сержант Вячеслав Лойко.
Расчеты РСЗО в полной боевой готовности находится круглосуточно.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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