Опубликованы кадры последствий атаки украинских БПЛА на Брянск

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 69 0

Ночью там произошло более десяти взрывов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Воропаев; 5-tv.ru

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Брянске после массированной атаки украинских беспилотников спасатели МЧС ликвидируют последствия. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

К одному из жилых домой подъехали пожарные машины. Специалисты разбирают крышу для устранения возгорания.

В течение прошедшей ночи Брянская область была подвержена атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 102 БПЛА.

Очевидцы сообщили о том, что слышали около более десяти взрывов. Также, по их словам, вспыхнули жилой дом и несколько машин.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию в своем Telegram-канале. Он отметил, что беспилотники нанесли ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. На месте работают оперативные службы, после устранения последствий будет проведен осмотр и оценка ущерба.

«Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 102 беспилотных летательных аппарата. Оперативные и экстренные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал он.

К несчастью, в результате атаки погиб мирный житель. Помимо этого, пострадала женщина, которую оперативно госпитализировали. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что более 100 украинских беспилотников попытались атаковать регионы России.

Тема:
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