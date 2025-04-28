Более 100 беспилотников ВСУ за ночь пытались атаковать регионы России

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 1 049 0

Минобороны РФ: 115 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах

Ночью над регионами РФ сбили 115 БПЛА

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 115 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За период с 20.50 по московскому времени 27 апреля по 04.35 по московскому времени 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что 102 дрона ликвидировали над территорией Брянской области, десять над Крымом, два в Курской. А также по одному над акваторией Черного моря и в Белгородской области.

На российские регионы постоянно с украинской стороны совершаются атаки после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют как беспилотники, так и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, что в Брянске в результате атаки дронов ВСУ погиб мирный житель. Помимо этого пострадала женщина. Еще экстренно госпитализировали в больницу.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
28 апр
Житель Брянска погиб в результате атаки дронов ВСУ на город
27 апр
В Ивановской области объявлен режим опасности атаки беспилотников
25 апр
ВСУ атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим»
21 апр
Силы ПВО РФ сбили пять украинских дронов над Крымом за 40 минут
15 апр
Целенаправленный удар по мирным жителям: последствия атаки ВСУ на Курск
15 апр
Вокруг осколки: обстановка у поврежденного дроном ВСУ дома в Курске
15 апр
Один человек погиб и девять пострадали в результате атаки БПЛА на Курск
13 апр
Дрон ВСУ атаковал трансформаторную подстанцию в Брянской области
11 апр
«Купол Донбасса» предотвратил атаку на Горловский молокозавод
9 апр
Срыв соглашения: Украина вновь атакует российские энергетические объекты
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.65
-0.21 94.36
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
В Южной Корее произошло нападение на школу
7:46
За считанные часы: пожар уничтожил целую деревню в Красноярском крае
7:30
ВСУ и их технику смело «Ураганом». Лучшее видео из зоны СВО
7:23
Более 100 беспилотников ВСУ за ночь пытались атаковать регионы России
7:09
Герои в бронежилетах и под завалами: день скорой помощи отмечается в России
6:53
На Сахалине прошел чемпионат по робототехнике

Сейчас читают

Более 100 беспилотников ВСУ за ночь пытались атаковать регионы России
Во Владимирской области опрокинулся экскурсионный автобус
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака