Более 100 беспилотников ВСУ за ночь пытались атаковать регионы России

Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 115 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За период с 20.50 по московскому времени 27 апреля по 04.35 по московскому времени 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что 102 дрона ликвидировали над территорией Брянской области, десять над Крымом, два в Курской. А также по одному над акваторией Черного моря и в Белгородской области.

На российские регионы постоянно с украинской стороны совершаются атаки после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют как беспилотники, так и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, что в Брянске в результате атаки дронов ВСУ погиб мирный житель. Помимо этого пострадала женщина. Еще экстренно госпитализировали в больницу.