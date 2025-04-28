Более 100 беспилотников ВСУ за ночь пытались атаковать регионы России

Минобороны РФ: 115 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 115 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За период с 20.50 по московскому времени 27 апреля по 04.35 по московскому времени 28 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что 102 дрона ликвидировали над территорией Брянской области, десять над Крымом, два в Курской. А также по одному над акваторией Черного моря и в Белгородской области.
На российские регионы постоянно с украинской стороны совершаются атаки после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют как беспилотники, так и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее, писал 5-tv.ru, что в Брянске в результате атаки дронов ВСУ погиб мирный житель. Помимо этого пострадала женщина. Еще экстренно госпитализировали в больницу.
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