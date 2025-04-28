Надежное дружеское плечо: новые кадры работы армейского спецназа КНДР и ВС РФ

Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов, участвовавших в освобождении Курской области.

Новое видео боевой работы военнослужащих России и армейского спецназа Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) опубликовало Министерство обороны РФ. ВС России совместно с друзьями и соратниками из КНДР на кадрах плечом к плечу освобождают Курскую область от украинских боевиков.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин горячо поблагодарил корейских друзей нашего государства. Он подчеркнул, что спецназ показал высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности, защищал Россию «как собственную страну».

Также лидер страны отметил, что бойцы КНДР с честью исполнили свой долг, и граждане РФ никогда не забудут этого подвига. Мы обязательно будем чтить корейских героев, которые отдали жизнь за свободу приграничного российского региона.

На днях Курская область была полностью освобождена от украинских боевиков. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил российских военных с освобождением территорий региона и крахом «авантюрного вторжения» ВСУ на территорию России. Подробнее о решении об отправке армейского спецназа КНДР в РФ ранее рассказывал 5-tv.ru.