Дрон украинских боевиков атаковал школьный автобус в Запорожской области
Ранение получил один несовершеннолетний.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских боевиков атаковал автобус со школьниками в Запорожской области. Инцидент произошел в Михайловском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в официальном Telegram-канале.
Известно, что пострадал один несовершеннолетний.
«Когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию», — опубликовал пост глава области.
Балицкий сообщил, что в результате атаки украинских боевиков автобус зацепило осколками, были выбиты задние окна транспортного средства. Все экстренные службы работают на месте происшествия.
Сообщается, что пострадал один подросток в возрасте 17 лет — он получил легкое ранение головы.
«Состояние здоровья ребенка на контроле, нахожусь на прямой связи с медицинской службой, ему оказывается всесторонняя помощь», — рассказал губернатор.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область погиб 191 мирный житель. Кроме того, по данным Следственного комитета (СК) РФ, ранения получили 372 человека, среди них дети.
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