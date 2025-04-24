Более 190 мирных жителей погибли в Курской области с начала вторжения ВСУ

Ранения получили 372 человека.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
С начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области погиб 191 мирный житель. Кроме того, по данным Следственного комитета (СК) РФ, ранения получили 372 человека, среди них дети. Соответствующая публикация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.
«С момента незаконного вторжения украинских боевиков на территорию России в августе 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры», — сообщили в СК.
Представители ведомства отметили, что в отношении 290 пленных украинских военнослужащих возбуждены 175 уголовных дел. Из них 41 дело, фигурантами которых являются 98 боевиков ВСУ, уже рассмотрено судом. Потерпевшими признаны (и допрошены следователями) 49 тысяч жителей региона.
Помимо украинцев причастными к террору на территории Курской области названы некоторые иностранные граждане. В частности, продолжается уголовное преследование выходцев из Бразилии, Дании, Колумбии, Мальты, Парагвая и Перу.
Ранее 5-tv.ru сообщал об освобождении региона российскими войсками на 99%. Пути снабжения боевиков контролируются разведывательными и ударными дронами, оставшиеся националисты прячутся в лесах на границе, но не могут вернуться на территорию Украины.
Также известно, что в пасхальные дни был объявлен режим тишины. По завершении праздника президент РФ Владимир Путин подвел итоги перемирия.
- 24 апр
- Боевиков ВСУ выбивают из лесополосы вокруг села Горналь
- 23 апр
- Курская область освобождена от оккупантов на 99%
- 22 апр
- Освобождение Курской области: российские бойцы вытеснили ВСУ из Горнальского монастыря
- 20 апр
- В Курской области украинским военнопленным передали пасхальные куличи
- 20 апр
- Пасхальная служба прошла в Курском Свято-Троицком женском монастыре
- 19 апр
- Герасимов: 99,5% территории Курской области освобождены от ВСУ
- 19 апр
- Российские войска освободили населенный пункт Олешня в Курской области
- 19 апр
- Следователи установили трех причастных к атаке БПЛА на Курск командиров ВСУ
- 18 апр
- «Ничего святого»: боевики ВСУ при отступлении разграбили храм в Курской области
- 18 апр
- Новая группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Курской области
Читайте также
80%
Нашли ошибку?