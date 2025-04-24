Более 190 мирных жителей погибли в Курской области с начала вторжения ВСУ

С начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области погиб 191 мирный житель. Кроме того, по данным Следственного комитета (СК) РФ, ранения получили 372 человека, среди них дети. Соответствующая публикация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

«С момента незаконного вторжения украинских боевиков на территорию России в августе 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры», — сообщили в СК.

Представители ведомства отметили, что в отношении 290 пленных украинских военнослужащих возбуждены 175 уголовных дел. Из них 41 дело, фигурантами которых являются 98 боевиков ВСУ, уже рассмотрено судом. Потерпевшими признаны (и допрошены следователями) 49 тысяч жителей региона.

Помимо украинцев причастными к террору на территории Курской области названы некоторые иностранные граждане. В частности, продолжается уголовное преследование выходцев из Бразилии, Дании, Колумбии, Мальты, Парагвая и Перу.

Ранее 5-tv.ru сообщал об освобождении региона российскими войсками на 99%. Пути снабжения боевиков контролируются разведывательными и ударными дронами, оставшиеся националисты прячутся в лесах на границе, но не могут вернуться на территорию Украины.

Также известно, что в пасхальные дни был объявлен режим тишины. По завершении праздника президент РФ Владимир Путин подвел итоги перемирия.