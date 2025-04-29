Суровая весна: Урал накрыл апрельский снежный шторм

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На Урале водителей просят не выезжать из-за гололеда и плохой видимости

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В Перми побит рекорд высоты снежного покрова, в Екатеринбурге и Челябинске — транспортный коллапс, а в Башкирии — массовые отключения электричества.

Уральских водителей просят отказаться от поездок из-за рекордных снегопадов и метелей. В Екатеринбурге вместо майского тепла — январские сугробы. Из-за них сложно было даже выйти из дома. В соседней Перми на улицах дорожный коллапс. Буксует весь город, даже автобусы пассажирам приходится толкать. Зима вернулась в Уфу и в Челябинскую область, которую накрыло ледяным дождем. Между тем, синоптики обещают новые погодные испытания. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков расскажет о происходящем подробнее.

Высота снежного покрова в Перми всего за сутки побила многолетние зимние рекорды — 33 сантиметра. На дорогах десятибалльные пробки и множество ДТП. Большинство автомобилистов уже успели сменить резину. Летние покрышки не справляются с ледяным накатом, легковушки улетают в кювет, а троллейбусы и автобусы застревают на остановках. Выталкивать транспорт приходится пассажирам. Часть городских маршрутов пришлось отменить. Задержки транспорта составляют до сорока минут.

«Я на третий автобус только смогла сесть. Два предыдущих, там было очень много людей, я туда не влезла», — поделилась жительница Перми Александра.

Чтобы жильцы могли выбраться из подъездов, дворники выкапывают траншеи в апрельских сугробах.

«Вот начали только. Дорожку сделали, чтобы люди проходили, а дальше видите сами, сколько его навалило», — рассказал дворник Сергей Глазырин.

Еще сложнее обстановка на междугородных трассах. Некоторые направления перекрыты, дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Десятки авиарейсов пришлось перенаправить из Перми на запасные аэродромы. Похожая картина и в Башкирии. На дорогах пробки и перевернутые машины.

«Весенний снегопад добрался и до Среднего Урала. Вот такая сильнейшая метель сейчас бушует в Екатеринбурге с порывами ветра до 18 метров в секунду. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от дальних поездок. Видимость на дорогах не превышает пятидесяти метров», — поделился корреспондент Кирилл Солодков.

Из-за непогоды по всему Уралу перебои в электроснабжении. Без света остались почти 45 тысяч человек. Над ликвидацией последствий снегопада работают 54 бригады энергетиков.

По прогнозам синоптиков, выпавшие осадки долго не пролежат и уже к вечеру начнут таять. А значит, автомобилистов и пешеходов ждет новое испытание — перебираться через огромные лужи и снежную кашу.

Тема:
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