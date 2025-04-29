Холодное вторжение: какая погода ждет москвичей на майские праздники

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По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра, 1 мая температура будет ниже нормы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Температура существенно ниже нормы на северо-западе России. Холодное вторжение достигнет Ленинградской области. Май начнется с заморозков, а воздух может остыть до минус четырех градусов. В Санкт-Петербурге тоже нежарко — от нуля до плюс одного. А что ждет жителей Москвы в майские выходные, в пресс-центре «Известий» рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

«Первого мая будет холодный. Температура прогнозируется примерно на четыре с половиной градуса ниже многолетних значений. Ночью пройдет местами небольшой дождь, днем прогнозируется его усиление. Ночные температуры в Москве будут от одного до трех градусов. По области до нуля градусов. Уже с третьего мая около 15 градусов, на юге области до 17. Четвертого мая на еще на один-два градуса температурный фон повышен», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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