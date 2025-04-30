FPV-дроны в действии: операторы беспилотников помогают наступлению бойцов России

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Операторы БПЛА помогают наступлению бойцов Россииф

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На красноармейском направлении поражены опорные пункты украинских боевиков.

На красноармейском направлении специальной военной операции (СВО) российские операторы дронов поразили опорные пункты украинских боевиков и несколько бронемашин противника. Расчеты БПЛА группировки войск «Центр» поддерживают на этом участке фронта продвижение штурмовых групп.

На вооружении у бойцов как FPV-дроны, так и ударные беспилотники самолетного типа «Молния-2». С помощью этого аппарата операторы смогли с большого расстояния атаковать позиции врага, которые блокировали движение передовых отрядов пехоты.

«Зарядили фугасный боеприпас 2,7 килограмма, отработали в район крыши. Крыша должна потолочная часть осыпаться как минимум. Тем самым, дать нашим силам быстро зачистить этот дом», — рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Спас».

А операторы БПЛА Южной группировки войск использовали для поражения целей дроны на оптоволоконном управлении.

В районе Константиновки в Донецкой народной республике они обнаружили маршрут, по которому враг пытался подвозить подкрепление на передовую. Для этого ВСУ использовали пикап и квадроцикл. Точными ударами техника вместе личным составом была уничтожена.

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