FPV-дроны в действии: операторы беспилотников помогают наступлению бойцов России
Операторы БПЛА помогают наступлению бойцов Россииф
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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На красноармейском направлении поражены опорные пункты украинских боевиков.
На красноармейском направлении специальной военной операции (СВО) российские операторы дронов поразили опорные пункты украинских боевиков и несколько бронемашин противника. Расчеты БПЛА группировки войск «Центр» поддерживают на этом участке фронта продвижение штурмовых групп.
На вооружении у бойцов как FPV-дроны, так и ударные беспилотники самолетного типа «Молния-2». С помощью этого аппарата операторы смогли с большого расстояния атаковать позиции врага, которые блокировали движение передовых отрядов пехоты.
«Зарядили фугасный боеприпас 2,7 килограмма, отработали в район крыши. Крыша должна потолочная часть осыпаться как минимум. Тем самым, дать нашим силам быстро зачистить этот дом», — рассказал оператор FPV-дрона с позывным «Спас».
А операторы БПЛА Южной группировки войск использовали для поражения целей дроны на оптоволоконном управлении.
В районе Константиновки в Донецкой народной республике они обнаружили маршрут, по которому враг пытался подвозить подкрепление на передовую. Для этого ВСУ использовали пикап и квадроцикл. Точными ударами техника вместе личным составом была уничтожена.
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