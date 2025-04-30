В Курской области блогера Апачева второй раз оштрафовали за приезд в Суджу

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Полина Асташкина
Полина Асташкина 36 0

Блогеру назначен штраф в размере 2 тысяч рублей

В Курской области блогера Апачева второй раз оштрафовали за приезд в Суджу

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Тема:
Курская область

Ранее ему назначили штраф в размере 70 тысяч рублей за граффити с нецензурной лексикой.

В Курской области суд признал виновным блогера, известного как Аким Апачев (настоящая фамилия — Гасанов), в незаконном въезде на территорию Суджи. Ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Интересы Апачева на заседании представлял адвокат, так как сам блогер не явился, хотя был извещен надлежащим способом.

«Постановлением мирового судьи Аким Гасанов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 55.4 Закона Курской области от 04.01.2003 года № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области», — говорится в сообщении.

В законную силу постановление еще не вступило.

Согласно материалам дела, в марте этого года Апачев прибыл в Суджу Курской области, несмотря на запрет оперативного штаба.

Стоит упомянуть, что это не первое административное правонарушение блогера. Ранее, в апреле текущего года, Аким Гасанов был привлечен Промышленным районным судом г. Курска к административной ответственности по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ. Тогда ему был назначен штраф в размере 70 тысяч рублей за мелкое хулиганство.

Также сообщалось, что блогер не будет обжаловать назначенный ему штраф в размере 70 тысяч рублей.

По словам защитника Игоря Манаенкова, его подзащитный раскаивается в содеянном и признает некорректность использованной им лексики при создании граффити в освобожденном от украинских войск городе Судже Курской области.

Также рэпер Апачев предложил помощь в восстановлении памятников в Курской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Суджи сравнили действия Апачева с ВСУ. Многие считают, что рэпер пытается нажиться на трагедии людей, а его граффити — простой вандализм.

Тема:
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