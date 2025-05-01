Российские бойцы группировки «Днепр» дрон ВСУ под Херсоном
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Примененный бойцами ЗРПК «Тунгуска-М» состоит из восьми зенитных ракет с дальностью поражения до десяти километров.
Российские бойцы группировки «Днепр» сбили очередной дрон ВСУ под Херсоном при помощи расчетов зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М». Самые яркие видео из зоны спецоперации — в материале 5-tv.ru.
Сегодня был сбит самодельный вражеский дрон-разведчик, обломки которого были найдены соседним подразделением на левом берегу Днепра.
«Одна из последних целей — это голландский, по-моему, дрон Tekever 5-й модели с размахом крыла семь метров. Зафиксировали на высоте 2000 метров, захватили радиолокационной станцией и просто сбили. Зенитно-ракетный комплекс „Тунгуска“ очень мощный. На борту восемь ракет, зенитные пушки 30 миллиметров. И дело в том, что хоть и цели появились новые и маленькие в виде БПЛА, все равно есть нацеленность экипажей выполнять задачу на этой машине. Поэтому сбиваются и маленькие — супермаленькие попадают в зону поражения разрывающихся фугасных снарядов и падают за милую душу», — рассказал командир расчета с позывным Сова.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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